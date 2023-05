Nuovo centro sportivo comunale, entro giugno l’appalto per la gestione

Entro l’inizio di giugno potrebbe partire l’appalto per la concessione in uso del rinnovato centro sportivo comunale di viale Europa (ex bocciofila) di Magliano di Tenna. Struttura che l’amministrazione ha già predisposto per un importante intervento di riqualificazione a vari livelli. Venerdì scorso in occasione del Consiglio , è stato affrontata e votata la questione dell’ex bocciofila, in passato un prezioso luogo di ritrovo per varie fasce di età che l’amministrazione sta provvedendo a riqualificare.

"Abbiamo già un progetto esecutivo approvato – spiega il sindaco Pietro Cesetti – con cui è previsto un importante intervento di riqualificazione: 700.000 euro a fondo perduto del Fondo ‘Sport e Periferie’ a cui aggiungeremo circa 200.000 euro di risorse comunali tramite mutuo, stiamo rivendendo i prezzari con la Regione poi si provvederà all’appalto dell’intervento. Questo progetto prevede la realizzazione di una struttura coperta in legno lamellare per il campo esterno e con pannelli fotovoltaici sul tetto, nuovi spogliatoi e impianti di riscaldamento. Inoltre tramite un progetto di riqualificazione urbana, provvederemo a rimuovere alcuni pannelli in amianto dal tetto e realizzare tre nuovi campi da padel, sport molto in voga in questo momento. Infine a carico del Comune provvederemo subito alla sistemazione della vetrata di accesso e dell’area bar della struttura per renderla subito fruibile. L’obiettivo è recuperare una struttura che svolge un’importante funzione sociale e sportiva per il paese, un luogo di ritrovo intergenerazionale. Abbiamo predisposto le pratiche che saranno consegnate alla Sua (Stazione unica appaltante) della Provincia di Fermo, entro inizio di giugno poi partirà l’appalto per la presa in gestione dell’impianto".

a. c.