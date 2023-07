Nuovo colpo rossoblù Arriva Joneda Alikaj

Il braccio armato di Volley Angels Lab 2023-24 sarà quello di Joneda Alikaj, la nuova schiacciatrice della squadra rossoblù. Classe 1993, di origini albanesi ma residente in Umbria, Joneda ha iniziato a giocare a Nocera Umbra nel settore giovanile, debuttando 6 anni dopo nel campionato di prima divisione. Si trasferisce poi a Trevi, dove esordisce in B1 per poi vivere un breve ma intenso periodo nelle Marche, prima a Loreto in A2, e poi a Casette d’Ete in B1. Qui ha giocato insieme a Claudia Di Marino, che ritrova adesso in rossoblù. Nel palmarès dell’atleta umbra due campionati di serie B2 vinti (a Castellana Grotte e a Castelvetrano) e una finale dei playoff di B1 persa con Melendugno, sul campo di Perugia: "Dopo tanti anni vissuti lontano da casa – dichiara – ho voluto riavvicinarmi e sono felice di aver accettato l’offerta di Volley Angels Lab. Nei momenti importanti sono dura e determinata. Sono qui per fare un buon campionato, sperando di centrare gli obiettivi stagionali. Darò il mio massimo apporto a una squadra giovane, che parte con l’intento di togliersi tante soddisfazioni".