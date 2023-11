Nuovo direttivo, alla presidenza ci sarà Corvaro

L’associazione Quartiere Cretarola rinnova il direttivo, ricorda l’avvio del servizio gratuito C.A.B.A. di attività pomeridiane destinato ai bambini da 3 a 12 anni, offerto dal Comune e si prepara al periodo natalizio. Al vertice dell’associazione, c’è stato un avvicendamento con il presidente storico, Angelo Tosoni che, a conferma della volontà di dare continuità tra il lavoro svolto dal prevedente gruppo e il nuovo, resta nel direttivo, ma che ha passato le consegne al neo eletto Walter Corvaro. Nel corso della partecipata assemblea dei soci, sono state elette anche le altre cariche del vivace e dinamico sodalizio: Sara Marinangeli vicepresidente, Giuliano Bonifazi tesoriere, Cristina Lattanzi segretaria. Del direttivo fanno parte anche Antonio Bagalini, Mario Franceschetti, Ronny Balacco, Cinzia Campanari, Angelo Tosoni, Loriz Pezzoli e Silvia Mancini. "E’ fondamentale lavorare insieme con armonia e rispetto per tenere unito il comitato di quartiere" l’auspicio del neo presidente Corvaro nel ringraziare anche i giovani nuovi entrati nel direttivo. "Sono orgoglioso di questo gruppo, soprattutto delle quote rosa. Ora dobbiamo dare continuità alle importanti attività che sono già in programma e incrementarle con nuovi eventi". Intanto, l’8 dicembre è prevista l’accensione delle luminarie natalizie; il 17 dicembre il pranzo di Natale nella sede del centro sociale; il 29 dicembre la tombolata e il 5 gennaio arriva la Befana. Al nuovo direttivo sono giunti gli auguri di buon lavoro del sindaco, Massimiliano Ciarpella e del vice, Andrea Balestrieri.