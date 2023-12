Nuovo direttore Sgds, appello al sindaco

"Sindaco, non possiamo aspettare ottobre 2024" è il preoccupato appello che il gruppo consiliare di minoranza rivolge al primo cittadino, Valerio Vesprini: non si può attendere cioè il pronunciamento nel merito da parte della Corte di Appello di chi sia il direttore legittimo della società partecipata SGDS. Ricordiamo che, per sostituire nella carica di direttore il dimissionario Marco Ceccarani, nella selezione degli aspiranti guadagnò il vertice della graduatoria Piero Mognaschi di Pavia. Ma il secondo arrivato Emilio Cuomo contestò il risultato davanti al giudice del lavoro che, con atto immediatamente esecutivo, ha sentenziato che la ragione sta dalla parte di Cuomo. Ma non avvenne nessuna sostituzione, Mognaschi impugnò la sentenza alla Corte di appello, la quale gli ha concesso la sospensiva fissando l’esame nel merito ad ottobre.: "cosa accadrà – osserva il gruppo consiliare di minoranza – e chi sarà il legittimo direttore lo deciderà la giustizia. Ma fino a quel giorno la società navigherà a vista a causa di questa incertezza. Il Sindaco festeggia per l’accoglimento della sospensiva che fissa ad ottobre 2024 la discussione nel merito della vicenda SGDS. Ma fino a quel giorno la società navigherà a vista. Sindaco c’è poco da festeggiare. Per il bene della società e della città richiedi quale socio unico di SGDS di anticipare la discussione nel merito".