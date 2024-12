Nuovo ospedale di Amandola. Il dem Cesetti: "Bene l’apertura, ora arrivi subito il personale"

L’apertura del nuovo ospedale di Amandola, prevista per sabato 14 dicembre, come indicato dagli esponenti del Partito Democratico di maggioranza, rappresenta un frutto prezioso per il futuro dell’area montana. Allo stesso tempo si auspica massimo impegno affinché la struttura diventi subito operativa, secondo quando stabilito dai vertici della Regione Marche. "Abbiamo seguito con interesse e soddisfazione il sopralluogo del 14 novembre al nuovo ospedale di Amandola – spiega il gruppo del Pd di maggioranza nell’Amministrazione - da parte del presidente della Regione Francesco Acquaroli, insieme ai membri della Giunta regionale e ai vertici Ast di Fermo. Come cittadini e amministratori non possiamo che esserne lieti. Ci sembra che le condizioni ci siano tutte affinché il nostro presidio ospedaliero possa soddisfare le esigenze dei cittadini di tre province dell’entroterra sud delle Marche. Vogliamo ringraziare le ultime due amministrazioni di Amandola, guidate dal sindaco Adolfo Marinangeli, che con tenacia, perseveranza e avvedutezza hanno raggiunto l’obiettivo. Occorre ringraziare l’attuale Amministrazione regionale, la precedente Giunta regionale del presidente Ceriscioli e dell’assessore Cesetti che per primi ci hanno fatto una scelta di prospettiva, e con fondi sostanziosi avviato la nuova struttura". Da qui una riflessione in vista dell’inaugurazione che si terrà sabato prossimo. "Confidiamo tanto che ai buoni propositi espressi da tutti gli attori che hanno partecipato al sopralluogo – conclude il Pd - facciano seguito azioni concrete atte a garantire gli organigrammi al completo nel più breve tempo possibile. Ci corre l’obbligo di ringraziare i cittadini di Amandola che hanno creduto nel progetto del nuovo ospedale, dimostrando lungimiranza. Grazie anche a chi non ci ha creduto, perché ogni punto di vista è legittimo e di stimolo".

a.c.