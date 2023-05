Nuovo ospedale La Regione a Calcinaro "Il risultato è sicuro"

"Un risultato certo e sicuro, quello che vedrà l’ospedale di Fermo come sicuro presidio sanitario e l’ospedale di Amandola in supporto per le aree interne". A dirlo è l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, che risponde così alle preoccupazioni avanzate dal sindaco Paolo Calcinaro che chiedeva notizie sul piano degli investimenti utile a riempire di attrezzature e personale il nuovo ospedale, ormai quasi pronto. "Il nuovo ospedale di Fermo e il plesso ospedaliero di Amandola – spiega Saltamartini – sono strutture su cui la Regione ha investito risorse importanti, al fine di garantire appropriatezza, professionalità e prossimità dei servizi sanitari".

Per il solo completamento di Fermo, ha aggiunto, l’attuale Giunta regionale ha investito oltre 30 milioni di euro, per l’ospedale di Amandola oltre 15 milioni. La Regione spiega che è in corso il procedimento di autorizzazione e accreditamento per tutti gli spazi previsti per le unità operative, gli ambulatori, il blocco operatorio, i servizi amministrativi e di accoglienza all’interno delle due strutture che sono in fase di ultimazione. Inoltre, la direzione dell’azienda sanitaria territoriale di Fermo ha provveduto a predisporre il piano degli investimenti per le nuove tecnologie e gli arredi, individuando gli importi specifici necessari a dotare i due ospedali di tutte le attrezzature necessarie. Per quanto riguarda Amandola, il cui cantiere è più avanti ed ormai prossimo all’ultimazione, sono già state acquistate una risonanza magnetica e si stanno definendo le procedure per l’acquisto di una Tac e dei radiografi.

Il commissario Roberto Grinta aggiunge che sono previste professionalità di altissimo valore per i due ospedali, in questa fase la regione Marche ha avviato il percorso per l’approvazione del Piano socio sanitario 2022-2025 che ha alla base lo studio del fabbisogno in tutta la Regione e anche nella Provincia di Fermo: "Inoltre, a seguito della riforma approvata con la legge regionale 192022 che ha istituito 5 Ast, sono in via di predisposizione Cup provinciali chiamati a garantire il servizio nel territorio e non più in altre province". Secondo Saltamartini sarà davvero l’occasione per colmare le sperequazioni territoriali più volte emerse. "Voglio infine ricordare – prosegue l’assessore alla sanità – che il nuovo Piano socio sanitario prevede per Amandola un vero ospedale di base con un vero pronto soccorso che poterà la dotazione per acuti in provincia di Fermo su due plessi. L’impegno finanziario senza precedenti per l’Ast di Fermo garantito dalla Giunta, dal presidente Acquaroli e dalla maggioranza regionale deve rispettare i tempi degli strumenti di finanza pubblica che legano tutti gli enti, Comuni e Regione compresi, ma il risultato è certo e sicuro".