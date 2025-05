Nuovo ospedale, sopralluogo dell’Ast insieme alla polizia

Proseguono i sopralluoghi della direzione Ast con i professionisti ospedalieri nel nuovo ospedale di Campiglione di Fermo. E ieri nel nuovo nosocomio in fase di realizzazione è arrivata anche la polizia. La struttura è ormai terminata ed è già tempo di progettare gli spazi e l’organizzazione dei servizi, per questo, dopo la visita dei giorni scorsi con la Uoc Gastroenterologia e con il Dipartimento Materno-Infantile, rappresentati in loco rispettivamente dal professor Giampiero Macarri e dal dottor Alberto Maria Scartozzi, nei giorni scorsi il direttore sanitario dell’Ast, Elisa Draghi, insieme a quello dell’Area tecnica Ast, Rocco Tirabasso, ha guidato, in un secondo sopralluogo, la Uoc di Psichiatria, il Dipartimento dell’Area Medica e la Uoc Malattie infettive, con i direttori Mara Palmieri, Stefano Angelici e la direttrice f.f. Fiorella Mecozzi.

A seguire, Elisa Draghi e Rocco Tirabasso, sempre insieme ai tecnici della ditta che sta realizzando l’ospedale, hanno accolto anche una delegazione della Questura di Fermo, capeggiata da Ornella Lupo, vicario del Questore Luigi Di Clemente. Ai rappresentati della Questura fermana, infatti, è stato mostrato lo spazio che sarà riservato alla polizia, a pochi metri di distanza dal Pronto soccorso. Un’area con tutti i comfort e gli accorgimenti logistici per vigilare costantemente e garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari, ai pazienti e agli utenti.

Spiega il direttore Roberto Grinta: "Alla Gastroenterologia sono state mostrate le aree dell’unità operativa di degenza e l’area per l’endoscopia digestiva, al Dipartimento Materno-Infantile il reparto Nido e l’area della Patologia neonatale (per ciò che concerne la Pediatria), il Blocco Parto e l’unità operativa degenze (per l’Ostetricia e Ginecologia). Per l’area della Psichiatria ospedaliera, l’unità operativa di degenza e l’area ambulatoriale per le Malattie infettive, e l’unità operativa di degenza, l’area Day Hospital medico e gli ambulatori al Dipartimento dell’Area medica".

Ieri intanto è stato installato il primo testaletto.