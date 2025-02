Nuovo ospedale, subito polemiche

"Una struttura ancora incompleta". È cosi che Danilo Monterotti del gruppo di minoranza ‘Amandola di Nuovo’, ha definito il nuovo ospedale dei Sibillini di Amandola, inaugurato il 14 dicembre scorso. "Ad oltre un mese dalla sua inaugurazione – spiega Monterotti – l’ospedale dei Sibillini, destinato a servire l’area montana, appare ancora priva di servizi essenziali. E’ privo del blocco operatorio, non è dotato di un vero Pronto Soccorso e non è stata ancora attivata l’area già destinata sia al ricovero ordinario per acuti di area medica, che al regime di ricovero in Day Surgery e in Week Surgery. Si aspetta con ansia, quasi cinque anni, il rientro ad Amandola del reparto di Medicina tuttora dislocato presso il Murri di Fermo. L’attuale dotazione di personale sanitario risulta insufficiente per garantire servizi efficienti. Inoltre, desta perplessità il mancato trasferimento del servizio cucina e del relativo personale, rimasti ancora operativi presso la sede ospedaliera dismessa in Largo Plebani. Eppure l’area destinata al nuovo servizio cucina-mensa è stata completata, ma si continua inspiegabilmente al poco consono autotrasporto dei pasti necessari agli ospiti della Rsa, già presente a Pian di Contro". Una visione generale prima di addentrasi nel merito di alcune proposte avanzate dall’Ast di Fermo, alla Conferenza dei sindaci del 16 gennaio. "Sembra una proposta che penalizza il comprensorio montano – continua Monterotti - riducendo il ruolo del nuovo ospedale a una mera struttura socio-sanitaria priva di autonomia gestionale. Con un Punto di Primo Intervento, che non è un Pronto Soccorso, con soli 15 posti per la Medicina generale, 10 per la lungodegenza post-acuzie e 8 per il solo Day Surgery, il presidio appare lontano dagli standard richiesti per un vero ospedale in area disagiata, come previsti dal Decreto Ministeriale del 2015. Questi argomenti dovrebbero essere stati affrontati in Consiglio comunale, ma così non è stato".

La direzione Ast fa sapere "che il Blocco operatorio non era stato inserito nella gara d’appalto predisposta, si ricorderà, non dall’attuale direzione. Dunque era già definito un preciso quadro delle attività di day surgery. Ma la direzione Ast comunica che, entro il mese di febbraio, provvederà ad effettuare un bando di gara sia per le Sale operatorie del nuovo ospedale di Amandola che per l’ospedale in fase di realizzazione di Fermo. In merito al Pronto soccorso si ricorda che è previsto nella proposta dell’atto aziendale. Per ciò che concerne le attrezzature diagnostiche (1 Tac, 1 Risonanza, 2 Diagnostiche Rx, due Ecografi, 2 Riuniti odontoiatrici e un ortopantomografo) sono arrivate e sono di ultimissima generazione"

Alessio Carassai