Nuovo ospite per ’L’Approdo’. Sarà l’artista svizzero Stöckli

Ripartono le attività culturali e didattiche alla Marina di Porto San Giorgio. Per i più piccoli, arte e cultura del mare si uniscono. ’L’approdo’, da poco riconosciuto dal Ministero della Cultura ’luogo del contemporaneo’ e annesso alla rete nazionale dedicata, riprende la sua attività. Per il quarto anno, questo edificio, unico rimasto del primo pontile realizzato tra gli anni ‘50 e ‘60, recuperato dal concessionario Marina di Porto San Giorgio, torna a ospitare un artista in residenza. Si tratta dello svizzero Gabriel Stöckli (Mendrisio, 1991), che occuperà l’approdo a partire dal 7 aprile. È il quinto artista a essere ospitato all’interno del Marina durante il periodo di residenza si farà guidare nella ricerca dal ricco patrimonio materiale e immateriale legato alla civiltà marinara e dei pescatori.

Saranno organizzati laboratori didattici con le scuole che ne hanno fatto richiesta e, a settembre, sarà allestita una mostra per presentate le opere che l’artista realizzerà lasciandosi ispirare da questi luoghi. Continua sulla via della cultura il percorso del Marina di Porto San Giorgio, che sostiene la valorizzazione del patrimonio immateriale del luogo e una nuova vita dell’area portuale, in linea con la filosofia del Gruppo Marinedi.