Nuovo palas e polemiche: "Recuperiamo uno scheletro"

Ha fatto discutere il consistente incremento dei costi per il completamento del nuovo palazzetto dello sport arrivati a quota 6,8 milioni di euro (con 1 milione di euro di mutuo flessibile contratto dal Comune). E meno male che 1,6 milioni sono stati risparmiati visto che a tanto è stato stimato il valore delle parti dello scheletro incompiuto che possono essere utilizzate essendo in condizioni idonee. Si è parlato tanto di cifre, ma poco di progetto che la minoranza ha più volte asserito di non aver ancora visto. All’indomani del consiglio, il sindaco Endrio Ubaldi e l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati hanno voluto illustrare (bontà loro) il progetto alla cittadinanza attraverso una diretta Facebook, rimandando a un secondo momento la pubblicazione. "Partiamo da uno scheletro di 65 x 55 metri, di cui recuperiamo solo una parte, 55x55 metri, lasciando la fascia di due campate ancora vuota – ha spiegato Beverati –. I 6,8 milioni ci consentiranno di avere una scatola che può ospitare potenzialmente 2400 spettatori".

"Le opere saranno su due piani. Le tribune fisse sono disposte su un piano superiore rispetto al campo da gioco, sotto ci sono delle murature, l’area degli spogliatoi e la tribuna mobile. Nell’anello superiore con la somma stanziata realizziamo 1.547 posti distribuiti su tribune disposte su tre lati. Nel piano più basso, tra campo da gioco e tribune c’è uno spazio di 10 m dove potranno essere collocabili tribune in acciaio retrattili che consentiranno di ospitare circa 1000 persone". Beverati ha poi proseguito: "Il problema sorge per i 999 posti ad uso esclusivo per il basket perché stando a regolamenti Fip in base al numero di spettatori è necessario realizzare una quantità di spogliatoi: ce ne sono quattro per le squadre, le biglietterie, sei spogliatoi per gli arbitri, le infermerie, i commissari delle due squadre". Rimangono vuoti altri spazi che potranno essere realizzati quando si otterrà la Silver 2 (per superare i 1000 posti): "Di fatto, abbiamo una struttura di 2400 posti che, con i limiti imposti dalla pallacanestro, può essere utilizzata per 999 posti salvo deroghe. Recuperiamo uno scheletro abbandonato e saniamo una ferita annosa in una zona significativa della città per lo sport e come punto di ritrovo".

Marisa Colibazzi