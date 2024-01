Nuovo palazzetto dello sport, pubblicato il bando a Montegranaro

E’ stato appena pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia il bando per la progettazione esecutiva e definitiva oltre che per l’esecuzione dei lavori relativi al completamento e alla sistemazione del palazzetto dello sport, nel centro sportivo ‘Michele Gismondi’. C’è tempo fino al 7 marzo per la presentazione delle offerte per un appalto integrato del valore di 6,8 milioni di euro, per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, o meglio del primo stralcio funzionale per il recupero di una porzione dello scheletro esistente, di tutte le opere strutturali e della copertura che sarà limitata a 8 campate delle 10 presenti sul lato lungo dell’esistente. Il finanziamento del corposo intervento è così strutturato: 500mila euro del Ministero dell’Interno; 3,8milioni dalla Regione Marche, 1,5milioni dal sottosegretario allo sport, 1milione tramite assunzione di mutuo da parte del Comune. L’obiettivo dell’amministrazione è rendere pienamente fruibile il primo stralcio per consentire di ospitare eventi sportivi di Basket in categoria Silver. "L’appalto include il completamento dell’intera struttura di fondazione, la realizzazione dei telai strutturali, dei solai di piano e di tre gradonate. Fanno parte del progetto anche la copertura, le partizioni interne, le controsoffittature, le pavimentazioni e i collegamenti verticali, oltre agli impianti e all’installazione di un sistema di coibentazione termica. Dopo oltre 20 anni in cui un’opera sulla quale erano state riversate tante aspettative è rimasta bellamente incompiuta a fare brutta mostra di sé, la pubblicazione del bando segna una svolta di una storia travagliata, per arrivare ad avere una struttura di 55 x55 metri (lasciando la fascia di due campate ancora vuota) in grado di ospitare 2400 spettatori.

Marisa Colibazzi