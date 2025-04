Nuovo palazzetto dello sport, sopralluogo di Abodi e Acquaroli

"Adesso c’è una parte del palazzetto, ma non il tutto: cercheremo di completarlo perché le risorse ci sono. Ci sarà una continuità dell’attenzione anche perché il Comune parteciperà al bando Sport&Periferie e insieme ad altre modalità di finanziamento risolveremo il tema del secondo stralcio": parola del ministro per lo sport, Andrea Abodi. Parole che sono miele per gli amministratori locali. "Intanto ci siamo dati appuntamento qui, tra un anno e mezzo, e penso che sia per tutti un segno di serietà: non bastano gli annunci, serve anche l’appuntamento" aggiunge Abodi. E, al di là dell’aspetto istituzionale, la visita di politici e amministratori locali al cantiere dove, dopo 21 anni di stop, sono in corso da un mese i lavori della Eurobuilding sul nuovo palas, e che ha aperto le porte agli illustri ospiti in un Venerdì Santo, ha anche questa finalità: mostrare cosa si sta facendo e pensare a trovare risorse per lo step successivo. A Montegranaro arrivano il ministro Abodi, la sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, il consigliere regionale Andrea Putzu, il Prefetto Edoardo D’Alascio, il sindaco Endrio Ubaldi e giunta al completo, una ventina di sindaci e amministratori del fermano, il presidente regionale del Coni, Luna: tutti, entusiasticamente radunati grazie (va riconosciuto) all’anfitrione Mauro Lucentini, artefice anche della ricerca di fondi che, peraltro, alla Albano che tra le sue competenze ha anche la valorizzazione di immobili pubblici, assicura "che da domani solleciterò anche su quel fronte per reperire altre risorse". La Regione Marche con 3,8 milioni di investimento è il primo partner di questa opera pubblica, "ciò significa che quando si collabora a vari livelli istituzionali i cittadini sono serviti al meglio" conclude Abodi. "E’ un’altra incompiuta che abbiamo risolto – dice Acquaroli – ed è grande la soddisfazione perché si risolve un problema, scongiurando il rischio di avere degli scempi che danno un’immagine non positiva della comunità e del territorio". "E’ un momento molto bello e importante per la nostra città – dichiara il sindaco Ubaldi –. L’obiettivo è che entro settembre 2026 la squadra di basket possa giocare qui. Al momento saranno 1999 posti, per giocare fino alla A2. Se avremo altri finanziamenti potremo arrivare a 3mila posti con la predisposizione a 3500".

Marisa Colibazzi