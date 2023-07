Nuovo polmone verde Rivive l’area ex Gazzoli

Erano fermi da un po’ i lavori all’area ex Gazzoli, c’è attesa per il polmone verde che deve nascere, tra spazi di sport e di aggregazione. L’intervento è ripreso in questi giorni, con uomini e mezzi della ditta Violoni di Altidona che proseguono il secondo stralcio degli interventi di riqualificazione. I lavori, su progetto dell’ingegner Marco Iuvalè e dell’architetto Paolo Santarelli, con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale e della direzione dei lavori di Roberta Fabiani del Comune di Fermo, in questi giorni stanno portando a conclusione la posa in opera della pavimentazione in betonelle, sono stati avviati i movimenti terra propedeutici a creare aree verdi, la piantumazione di aiuole, prati ed essenze arboree a bassa esigenza idrica. Prima di queste piantumazioni verranno sistemati anche vari giochi per bambini, come scivoli, altalene e molle. Per le aree da gioco di calcio a sette e beach volley, già realizzate, verranno sistemate le porte, le reti e si procederà con la segnatura dei campi. Il terzo stralcio dei lavori, approvato dalla Giunta Comunale, prevede anche la realizzazione di un nuovo edificio di servizio di 300 mq con spogliatoi, bagni.

L’intero progetto prevede che nell’ex Gazzoli nascerà un parco pubblico attrezzato, un’area verde e aggregativa, un polmone verde polivalente che potrà essere a disposizione del quartiere e dell’intera città, per diverse fasce d’età. La zona, di proprietà della parrocchia di Santa Caterina, è dal 2021 in diritto di superficie al comune per 60 anni, con una consolidata vocazione sportiva che presto avrà un nuovo futuro. "Un’area per lo sport, l’aggregazione, nel verde. Una vocazione per quest’area storica della città che, grazie a questa riqualificazione, viene ulteriormente riconfermata e rafforzata" ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini.