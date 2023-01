Nuovo polo dell’infanzia coi fondi Pnrr

Grazie ai fondi del Pnrr sarà realizzato a Grottazzolina un nuovissimo polo dell’infanzia, che ospiterà asilo nido e scuola dell’infanzia all’interno di un unico spazio appositamente pensato per i più piccoli. Il progetto seguito con massima attenzione dall’amministrazione grottese ha ottenuto un finanziamento di 950.000 euro attraverso i fondi del Pnrr, la fase progettuale è già terminata e indicativamente già per la primavera prossima potrebbero iniziare i lavori. "Il programmazione è già in fase avanzata – spiega il sindaco Alberto Antognozzi – il progetto definitivo è già stato approvato, abbiamo già indicato un terreno di proprietà comunale su cui verrà realizzato il nuovo polo che unità in spazi pensati per i bambini per rendere più confortevole l’attività educativa e la socializzazione con l’intento di dare continuità fra asilo nido e scuola dell’infanzia". L’amministrazione di Grottazzolina negli ultimi due anni ha mostrato grande sensibilità al mondo della scuola, infatti, questo progetto va ad unirsi al già approvato nuovo polo scolastico dedicato alle elementari pensato in forma di campus anglosassone, con spazi verdi, anfiteatro, e strutture sportive che saranno realizzate di fianco alla scuola media pensato per accogliere la popolazione studentesca del paese dai 6 ai 14 anni per un costo complessivo di 6 milioni di euro. "Siamo fiduciosi di poter consegnare i lavori del polo dell’infanzia entro la fine di marzo del 2023 – continua Antognozzi – per essere ultimati nel 2024".

Alessio Carassai