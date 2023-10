Nuovo polo scolastico Urbani. Investimento da 25,6 milioni

Con un investimento di 25,6 milioni di euro, quella che porterà alla costruzione del nuovo polo scolastico ‘Carlo Urbani’ si conferma l’operazione di edilizia scolastica legata al Pnrr più imponente della regione, sia per l’entità del finanziamento di quasi 22 milioni di euro (cui si sono sommati fondi diversi), sia in termini di volumetrie (1000 mq in più rispetto all’esistente), sistemi innovativi, soluzioni energetiche e logistiche all’avanguardia e chi più ne ha, più ne metta. Il progetto definitivo - esecutivo è stato appena approvato dalla Provincia di Fermo e Invitalia ha espletato la gara d’appalto, assegnato a un consorzio di sette aziende e a un operatore unico, provenienti da varie parti d’Italia. Passi importanti verso l’avvio dei lavori, a inizio 2024, del polo ‘Urbani’ del futuro. Va chiarito che il blocco oggi dedicato all’indirizzo enogastronomico è l’unico che resterà in piedi, mentre la nuova sede sarà strutturata in due edifici in cui saranno distribuiti studenti e attività degli indirizzi presenti all’Urbani (liceo scientifico, sportivo, ite, alberghiero). "Trattandosi di demolizione e ricostruzione dell’edificio – spiega la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi - non ci piaceva l’idea di spostare i ragazzi in altre sedi per due anni, per cui abbiamo chiesto alla Provincia che si individuasse, nelle pertinenze della scuola, una soluzione per la costruzione, procedendo solo in un secondo momento alla demolizione. Indicazioni accolte e girate ai progettisti". Così si è arrivati ai due edifici. "Il primo, sarà nell’attuale area parcheggio e – illustra la D’Ignazi - una volta completato, potrà accogliere tutte le classi (circa 900 alunni). Sarà su più piani: al piano terra, ci saranno la segreteria, l’area docenti; dal primo al terzo, tutte le aule". A quel punto, la sede attuale sarà demolita per costruire, nel sedime, il secondo edificio. "Al piano terra avrà la palestra e, ai piani superiori, tutti i laboratori, chimica, fisica, informatica, compresi quelli di cucina e di sala che saranno all’avanguardia – prosegue la dirigente -, sono state previste anche postazioni singole, un’aula magna e ampi spazi per presentazioni e incontri". Una scuola strutturata su più blocchi, funzionale, innovativa, completamente autonoma dal punto di vista energetico, con un spazio intorno ben organizzato. Grazie a un ulteriore finanziamento della Provincia, (150mila euro), inoltre, sarà coperto un campetto adiacente, raddoppiando così lo spazio per l’attività fisica, funzionale anche al liceo sportivo. Per gli studenti si è cercato di limitare al massimo i disagi: "Mentre costruiscono il secondo blocco della nuova scuola, dovremo organizzarci in qualche modo, mancando i laboratori e la palestra, ma è qualcosa di fattibile e, almeno, non ci sarà il problema di delocalizzare gli alunni" rileva il vicedirigente Mario Andrenacci, che vive questo passaggio con particolare soddisfazione: "Questo è il più grande investimento per Porto Sant’Elpidio e viene fatto sulla scuola per cui è, in assoluto, il massimo che si può pretendere".

Marisa Colibazzi