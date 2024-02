Nuovo polo scolastico Urbani: si parte

I lavori veri e propri inizieranno entro la fine del mese ma, da domani, si cominceranno a vedere i primi movimenti in vista dell’allestimento del cantiere per la costruzione del nuovo polo scolastico ‘Urbani’. Considerato che, come noto, l’attuale edificio che ospita la scuola superiore, in prima battuta, non sarà demolito e che un nuovo blocco sarà realizzato nell’area oggi destinata a parcheggio, dal punto di vista operativo, per studenti e insegnanti non si parlerà di delocalizzazione, ma si tratterà di cominciare a convivere con una nuova logistica. "In questo mese, ci saranno lavori di preparazione del cantiere. Saranno delimitati gli spazi, create delle barriere, cambiato l’accesso degli alunni che avverrà dalla parte posteriore dell’attuale edificio (di fianco, al teatro delle Api) perché l’accesso principale che utilizziamo attualmente, sarà utilizzato esclusivamente per il cantiere – spiega la dirigente dell’Urbani, Laura D’Ignazi -. Stiamo verificando se è possibile riaprire la prima cancellata (sul lato della scuola media, ndr) che è chiusa da anni. Abbiamo chiesto alla Provincia di ripristinarlo per consentire il passaggio anche sul davanti". Rispettando il cronoprogramma fissato per i finanziamenti del Pnrr, i lavori dovrebbero partire a fine febbraio, "ma intanto le ditte ci garantiscono di sistemare i nuovi passaggi di accesso alla scuola, sia fronte, sia retro. Poi si inizia il lavoro vero e proprio". Si tratta di disagi tutto sommato minimi per i ragazzi dell’Urbani (sono circa 900) che vedranno prendere forma, man mano che andranno avanti i lavori, il polo Urbani del futuro. L’investimento per costruire il nuovo edificio scolastico è decisamente corposo, trattandosi di 25,6 milioni di euro (erano 22milioni, inizialmente, cui si sono aggiunti fondi diversi) per realizzare superfici altrettanto cospicue, essendo di circa 1000 mq in più rispetto all’esistente. Come noto, il primo blocco ad essere costruito è quello destinato ad accogliere tutta la popolazione studentesca dei vari indirizzi dell’Urbani (compresa la sperimentazione del quadriennale che c’è la ferrea intenzione di far partire dal prossimo anno) per cui, dal primo al terzo piano ci saranno solo aule, mentre al piano terra gli uffici e l’area docenti. Nel blocco che sarà ricostruito più o meno sul sedime della sede esistente (che sarà demolita), sono previsti la palestra, l‘aula magna e ai due piani superiori tutti i laboratori.

Marisa Colibazzi