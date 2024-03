Nuovo ponte, oggi cerimonia di inaugurazione

Un ponte è sempre un abbraccio, qualcosa che unisce e che apre nuovi orizzonti. C’è grande emozione per il taglio del nastro, oggi pomeriggio, al nuovo ponte ciclopedonale tra Marina Palmense e Porto San Giorgio. Lo ribadisce anche l’associazione Villaggi Marche, con il presidente Daniele Gatti e il vice presidente Andrea Recchioni: "L’apertura del ponte sull’Ete costituisce per noi operatori del turismo associati a Villaggi Marche motivo di grande gioia e soddisfazione nel vedere finalmente realizzata un’opera tanto desiderata dai numerosi ospiti dei nostri esercizi. L’elegante modernità del progetto rende attrattiva l’opera e ne sollecita l’utilizzo anche ai residenti di ambo le sponde che non mancheranno di approfittare di questa nuova opportunità per incrementare un proficuo e reciproco scambio. Nel ringraziare pertanto le amministrazioni di Fermo e Porto San Giorgio per questa loro felice collaborazione, diamo atto alla nuova attenzione con cui Fermo, da qualche anno, ha messo mano alla tanto attesa valorizzazione della sua costa Sud, sia con la realizzazione della pista ciclabile e pedonale, che con la nuova strada di collegamento parallela alla ferrovia. Gli operatori aderenti a "Villaggi Marche" non mancheranno di sostenere fattivamente ogni ulteriore iniziativa coerente con quanto appena realizzato". Recchioni al villaggio Spinnaker ha organizzato un rinfresco per il pomeriggio di oggi, proprio per festeggiare un nuovo inizio, una storia che si apre, lungo una strada da vivere lentamente, a piedi o in bici.