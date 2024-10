"Nuovo slancio nel quartiere"

Valeria Monaco non trova difetti a Marina Palmense, la natura, la quiete, l’armonia, il mare ovunque sono impagabili: "Certo, l’apertura del ponte ha dato davvero slancio al quartiere, l’estate appena passata è stata veramente importante e molto vissuta. È evidente che le scelte politiche e gli investimenti importanti possono cambiare la vita di un territorio. Noi che ci abitiamo ci godiamo davvero ogni momento, siamo ancora in una situazione di calma anche se la crescita è evidente. Poi, è chiaro, non è che tutti possano essere contenti, l’apertura della nuova palestra è un nuovo segnale positivo. Questo quartiere, come tutti del resto, ha bisogno di attività"