Nuovo stop per l’ospedale di Fermo, la Regione frena sui fondi

Fermo, 27 ottobre 2023 – Un cantiere che va avanti a grandi passi, complesso e bellissimo, quello per il nuovo ospedale di Fermo. La struttura esterna, dopo il tempo dei ritardi dovuti ai ritrovamenti archeologici, gli aggiustamenti del progetto e i necessari mesi per una realizzazione tanto complessa, è quasi finita e lo si intuisce anche da lontano. Il problema è capire cosa ci si metterà dentro, quando si arriverà veramente al trasloco, se davvero l’ipotesi, ancora remota, del 2026 è realistica.

Se lo chiede anche Giuseppe Donati, segretario regionale Cisl Fp, che parla di un nuovo stop per l’ospedale, con il rinvio da parte della Regione dell’assegnazione di 13 milioni di euro che sarebbero serviti proprio a completare il cantiere: "Ancora una volta tradite le legittime aspettative del fermano in materia di sanità. Non bastassero, la carenza di personale in tutte le aree, l’arretratezza di molte tecnologie, la fuga di medici ed infermieri dalla AST di Fermo, ora la Regione decide di posticipare a non si sa quando l’arrivo di 13 milioni di euro che servivano a completare il nuovo ospedale di San Claudio".

Risorse che non sarebbero comunque bastate, serviranno molti altri milioni di euro per allestimenti, tecnologie ed arredi sull’acquisto dei quali si registrano preoccupanti ritardi, lo stesso sindaco di Fermo Paolo Calcinaro da tempo sottolinea che le gare per quello che dentro l’ospedale va messo dovrebbero essere già partite e invece non ce n’è traccia: "Intanto il segnale dato è certamente negativo, aggiunge Donati, Nel frattempo tutto tace anche su come e dove verrà reperito il personale sanitario per fare funzionare il nuovo ospedale di Fermo ma anche quello di Amandola ormai completato. Su quest’ultimo invece di alimentare scontri dialettici tra galletti per chi è stato più o meno bravo, sarebbe ora avere chiarezza sulle reali possibilità di utilizzo, per cosa e soprattutto con quale personale".

La Cisl Fp chiarisce subito la posizione contraria ad un eventuale affidamento del nuovo ospedale a qualche gruppo privato che sta conquistando pian piano diverse strutture sanitarie e sociosanitarie nelle Marche: "L’ospedale di Amandola essendo stato costruito con quasi totalità di fondi pubblici, dovrà essere a gestione totalmente pubblica. È ora quindi di iniziare a discutere concretamente di cosa fare di un bene immobile costosissimo tanto atteso dalla gente della montagna. Basta chiacchiericcio e scontri a mezzo stampa. Serve fare chiarezza e confrontarsi fin da subito". Il sindacato ricorda che Fermo ed il fermano non hanno un assessore in Giunta che li rappresenti: "Va aperto subito quindi il dibattito politico con tutti coloro che possono dare una mano per capire, studiare e proporre soluzioni su come poter fare funzionare al meglio i nuovi ospedali di Fermo e di Amandola" conclude Donati.