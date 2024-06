Nuovo tassello per Cardiologia. Inaugurata l’elettrofisiologia

La Cardiologia di Fermo ha aggiunto un nuovo tassello: l’elettrofisiologia. Come già annunciato, l’unità guidata dalla direttrice Maria Vittoria Paci, ha inaugurato un nuovo servizio: l’elettrofisiologia. Nell’ambito dell’aritmologia di Fermo che offre da tempo la possibilità di trattare problemi di ritmo cardiaco con impianto di pacemaker e lo scompenso cardiaco con particolari dispositivi, è stato possibile attivare un nuovo percorso diagnostico/terapeutico che si avvale di tecnologie all’avanguardia per lo studio e il trattamento di patologie del sistema elettrico del cuore.

"Grazie alla preziosa collaborazione con il prof. Antonio Dello Russo, aritmologo di fama internazionale, e con la sua equipe dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (Aou) delle Marche, è stato possibile - rimarcano dalla direzione Ast e dalla Uoc di Cardiologia - avviare questo servizio che ci permette di diagnosticare e curare patologie per le quali i pazienti della Ast di Fermo erano costretti a spostarsi. Oltre a ridurre il disagio dei pazienti, questa collaborazione porterà nuove competenze con la formazione del personale già in servizio presso la cardiologia in un’ottica di crescita costante che potrà attrarre giovani professionisti. Abbiamo già attivato un ambulatorio aritmologo accessibile ai pazienti che si recano al Pronto Soccorso per problemi aritmici e che ci permette di dare risposte rapide con percorsi adeguati. Ci prepariamo dunque per dare volto ad una nuova Cardiologia che con l’emodinamica, seppur per procedure in elezione o differibili, cerca di dare risposte in loco ai cittadini che erano costretti a rivolgersi altrove".

Non possono mancare i doverosi ringraziamenti da parte dell’Ast: “Si ringrazia la direzione generale dell’Aou di Ancona che ha permesso di attivare il percorso. Inoltre si ringraziano sempre l‘Aou di Ancona e la direzione generale dell’Inrca per la proficua collaborazione con i loro validi professionisti per l’attività di emodinamica. Infine un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori sia amministrativi che sanitari della nostra Ast che si sono prodigati con impegno e professionalità per attivare tutte le procedure.La rete è fondamentale nel nostro territorio ed a maggior ragione con tutte le professionalità delle Aziende sanitarie, Aou Ancona ed Inrca, che con forza la Regione, che ringraziamo, sta portando avanti"

Intanto a seguito del distacco di una porzione di intonaco nel locale cucina dell’ospedale Murri, la direzione dell’Ast si è immediatamente attivata per circoscrivere l’area interessata dal cedimento, a tutela della sicurezza dei dipendenti, e per organizzare un’unità mobile al fine di garantire la continuità del servizio per l’utenza. Contestualmente, per evitare disservizi, la direzione ha deciso di spostare temporaneamente il servizio su una unità mobile nel piazzale antistante le cucine, e che sarà operativa dal 2 luglio prossimo, il tutto nelle more di un’eventuale esternalizzazione temporanea del servizio stesso.