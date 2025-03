"Obbligati a cercare mezzi alternativi"

Voce preziosa quella di Nicola Lucci, agronomo libero professionista, specializzato nella gestione di ‘Quaderni di campagna’. "E’ uno strumento molto importante per la tracciabilità dei prodotti e per raggiungere l’obiettivo minimo di residuo – spiega –. Le restrizioni di fitofarmaci seguono l’onda lunga del green europeo con l’eccessiva e veloce eliminazione di sostanze che mette in difficoltà le aziende nel combattere le patologie. Il lato positivo va visto nella buona opportunità a cui il sistema restrittivo obbliga. Quella cioè di cercare mezzi alternativi avendo come obiettivo un prodotto finale a residuo zero ottenuto con costi aziendali contenuti, e nel rispetto dell’ambiente".