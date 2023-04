Obbligato a stare in casa esce per commettere furti: condannato

Era un sorvegliato speciale e aveva l’obbligo di permanenza notturna in casa, ma, nonostante ciò, usciva per mettere a segno colpi in tutto il litorale.

Si tratta di un pregiudicato fermano di 40 anni che è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo ed è stato condannato un anno e otto mesi che vanno ad aggiungersi ad una condanna di un anno per un furto messo a segno nello stesso contesto e alla pena di un anno e sei mesi già patteggiata per altri furti.

Il 40enne era stato incastrato dagli uomini della polizia anticrimine di Fermo, in quanto, dopo i ripetuti controlli eseguiti nottetempo, non era stato trovato nella sua abitazione ed era stato individuato come autore di una serie furti in abitazioni ed esercizi commerciali situati lungo sulla fascia costiera del Fermano.

Per questo reati era stato denunciato alla Procura della Repubblica.