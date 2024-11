Obiettivi raggiunti: ora la città è digitale

Il Comune di Porto San Giorgio ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr digitale. Il dirigente, Carlo Popolizio, comunica che tutte le misure Pnrr digitale, cioè PAdigitale2026, assegnate a lui in quanto responsabile comunale della transizione al digitale, sono state realizzate e finanziate dal Ministero per 322.361 euro. Grazie a questi finanziamenti il Comune ha ridisegnare il proprio sito web, digitalizzato tutti i servizi ai cittadini (circa 300 procedimenti con lo sportello telematico polifunzionale), consentendone l’accesso tramite più moderni sistemi di identità (Spid, Cie, Cns, Eidas) permettendo gli eventuali pagamenti con il sistema pagoPA, aumentato l’ accessibilità dei servizi inseriti nella app Io implementando la possibilità di prendere telematicamente appuntamenti con gli uffici; avviato due piattaforme: quella delle notificazioni degli atti e quella della interoperabilità dei propri dati e con altre banche dati; migrato su cloud saas certificato tutti i propri applicativi gestionali e tutta l’attività amministrativa; agevolato il procedimento di acquisizione della Cie (carta di identità elettronica) ed attraverso il progetto Bussola Digitale della Regione, attivato un potente sportello in presenza di facilitazione digitale (ogni venerdì dalle 9 alle 13 per supportare l’utenza a questo passaggio di dematerializzazione). In conclusione tanti piccoli tasselli che hanno centrato l’obiettivo della Transizione della PA in digitale e lo sviluppo della cittadinanza digitale.