Obiettivo Mare Monti. Belleggia: "Troppi abitanti aspettano quest’opera"

"La Mare – Monti da qualunque parte si voglia vedere è l’opera infrastrutturale più essenziale del Fermano, specie nel tratto da Campiglione a Servigliano". Un pensiero che Bruno Belleggia, ex consigliere provinciale (quando esisteva la Provincia unica di Ascoli e Fermo), ed ex assessore a Montegiorgio, esprime le sue idee alla luce delle tante esternazioni politiche e tecniche che in questi giorni stanno alimentando il dibattito sulla viabilità. "Sono molte le considerazioni – spiega Belleggia – o sentito che sono stati investiti circa 50 milioni di euro per la viabilità a servizio del nuovo ospedale di Campiglione, sono opere previste da decenni, era assessore provinciale Renzo Offidani, si trattava di realizzare collegamenti più efficaci fra Porto Sant’Elpidio e Campiglione, perché queste opere non sono state realizzate prima, oggi avremo un sistema viario meno in affanno". Poi si arriva alla Mare – Monti, opera che l’ex amministratore ha sempre indicato come prioritaria.

"Esiste il progetto fra Amandola e Servigliano – continua Belleggia – e fra Campiglione e Porto Sant’Elpidio, ma senza nulla togliere a queste aree, è stata tralasciata la parte più importante quella fra Servigliano e Campiglione di cui ancora non si parla. In questo tratto insistono diverse aree industriali della vallata, ci sono due Distretti produttivi internazionali, oltre alla popolazione. La viabilità è fondamentale per migliorare la vita dei residenti, agevolare il lavoro e le attività produttive, oltre ai servizi compresi quelli sanitari. Tutte le provincie marchigiane hanno una strada a scorrimento veloce est - ovest fatto eccezione per il Fermano. La realtà è che non abbiamo avuto politici a livello locale, regionale e persino senatori ed onorevoli al Governo all’altezza della situazione; hanno raccolto briciole magari per il singolo comune, ma non hanno mai colto l’opportunità di realizzare una grande opera per tutto il territorio". L’ultimo pensiero è rivolto alla metropolitana di superficie fra Porto San Giorgio e Amandola. "Sono 30 anni che reputo valido il progetto di metropolitana di superficie – conclude Belleggia – non solo per scopi turistici, ma anche per il trasporto locale. Pensate agli anziani che magari si possono spostare più agevolmente senza auto per andare in ospedale a trovare parenti. Pendolari e studenti, oggi usufruiscono degli autobus di linea che in prevalenza collegano in orario scolastico, ma nel pomeriggio le corse sono molto ridotte".

Alessio Carassai