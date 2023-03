Obiettivo mercato Usa La sfida di 27 imprese

di Vittorio Bellagamba Le aziende calzaturiere e della modapuntano decisamente sul mercato statunitense grazie anche al supporto che stanno garantendo loro le istituzioni come la Regione l’Ice, la Camera di commercio e la Svem presieduta dall’imprenditore fermano Andrea Santori il quale ha detto: "Gli Stati Uniti sono un mercato complesso e diversificato: ogni Stato ha personali tendenze e clima, ha target differenti per prezzo e modelli. Per questo, l’ingresso delle imprese deve essere ragionato e accompagnato, passo dopo passo". Santori, a che punto è il progetto che state realizzando d’intesa con le aziende del distretto? "Il progetto ‘Calzaturepelletteria Usa 2023’ è entrato nel vivo. Il direttore dell’ICE di New York, Antonio Laspina, ha permesso alle 27 aziende partecipanti di comprendere le basi per un’azione efficace. Il fatto che abbiamo aderito così tante imprese della moda rafforza la volontà della Regione Marche, e dell’assessore Andrea Maria Antonini, con cui stiamo predisponendo la miglior strategia". Quali sono le iniziative? "Seminari, nel piano di avvicinamento all’America, ma anche fiere fisiche. Due quelle inserite nel calendario della Regione: la prima, ‘Project Magic’ si tiene a Las Vegas dal 7 al 9 agosto, in contemporanea alla Magic Market Week che è considerato il più importante appuntamento...