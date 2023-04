"Obiettivo zero vittime" Riparte ’Spiagge Sicure’

Dopo un’invernata senza neve, ma ugualmente fredda, si incominciano ad avvertire i primi tiepidi sintomi dell’approssimarsi della bella stagione e della voglia di sole e di mare. L’Amministrazione, come riferisce il sindaco Valerio Vesprini, si sta già preparando ad affrontare in termini di sicurezza l’ondata dei bagnanti in arrivo ad evitare che una spensierata vacanza per qualcuno si trasformi in tragedia. Il primo cittadino dichiara infatti: “Puntiamo all’obiettivo zero, ovvero zero vittime per eventi legati alla balneazione, obiettivo già conseguito negli ultimi anni grazie anche all’attuazione del progetto ‘spiagge sicure’”. Verrà attuato proprio sulla scorta dei positivi riscontri che con esso si sono avuti nel campo della sicurezza in mare e sulla spiaggia: “Purtroppo – fa sapere il sindaco - questa estate dovremo fare a meno di un presidio e precisamente il salvataggio a mare svolto con un gommone dal gruppo cittadino della protezione civile: il gommone infatti è andato distrutto nell’incendio verificatosi all’autoparco comunale in cui era ricoverato. In ogni modo sarà presente ed opererà, in maniera inappuntabile, il personale della guardia costiera”. Il primo servizio da assicurare è quello di salvataggio nelle spiagge libere. Il Comune ha già provveduto assegnandolo alla cooperativa “Service City”, la stessa che lo esegue da tantissimi anni. Le è stato affidato nel 2021 per il triennio 2021-2023 ad un importo annuale di 24.580 euro. Dovrà garantirlo in via continuativa dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni di luglio e agosto, oltreché nel secondo e terzo fine settimana di giugno, con un assistente bagnanti ogni 150 metri fronte mare. Dopo il 118 quello del salvataggio è il presidio più importante del progetto “Spiagge sicure”, in cui rientrano anche la postazione mobile di un’ambulanza della Croce Azzurra sul lungomare nei mesi di luglio ed agosto con orario 9-19 e una rete coordinata di defibrillatori lungo la spiaggia.

A giorni il sindaco dovrebbe riunire il “Comitato per la gestione delle emergenze” per rilanciarne l’iniziativa. Il servizio di salvataggio sarà coordinato dalla guardia costiera. Le postazioni di bagnini lungo l’arenile sangiorgese sono 21 e i baywatch a disposizione, anche per turni e sostituzioni, sono tutti dotati di “brevetto di salvataggio”. Bagnini, in grado, oltreché di prestare soccorso a bagnanti in difficoltà, di eseguire un primo intervento di rianimazione in attesa del 118. Alcuni sono abilitati anche all’uso del defibrillatore.

Silvio Sebastiani