Oblio oncologico, una serata speciale con Laura Marziali

Otto marzo speciale a Montappone. Protagoniste Laura Marziali e Rosanna Banfi, due super donne, ospiti di Festival Storie. Titolo della serata con inizi alle 21 al teatro parrocchiale ‘Luci invisibili’, ingresso libero. Laura, ragazza tenace e carica di energia, dialoga con Rosanna, insieme racconteranno le tante battaglie su malattia oncologica, disabilità e diritti. Proprio Laura Marziali, originaria di Montegiorgio, rappresenta un caso nazionale: la sua battaglia, ha portato all’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge sull’oblio oncologico. Si tratta del trentunesimo appuntamento con ‘Festival Storie’, tra 11 piccoli borghi del Fermano e del Maceratese, con la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. "Quando il cancro arriva, non arriva mai da solo – dice Laura Marziali –. Porta con sé una serie di conseguenze, visibili e invisibili, e una buona dose di stigma sociale. Chi ha il cancro è una luce nel mondo che si fa invisibile". Con lei dialogherà Rosanna Banfi, attrice e testimonial di ‘Komen Italia’ come madrina delle ‘Donne in Rosa’, il Festival Storie accenderà l’interruttore su tutte le ombre individuali e collettive che una persona malata e poi guarita si ritrova a vivere.