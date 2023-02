Occhio ai finti operatori della Solgas

Diffidare da "chi millanta collaborazioni con il Comune di Fermo che, come noto, per l’energia ed il gas ha come società partecipata esclusivamente la Solgas". È l’appello del sindaco Paolo Calcinaro a chi in questi giorni sta ricevendo telefonate o proposte da chi dice di operare in questo settore vantando, falsamente, di avere rapporti con il Comune. Il Comune sottolinea: " È bene non firmare contratti o documenti senza leggere con attenzione quanto riportato e non mostrare o inviare la bolletta a soggetti non identificati, Non comunicare dati sensibili a terzi, per evitare le truffe porta a porta è importante non far entrare nessuno in casa e non fornire denaro a presunti rappresentanti del fornitore di energia, al telefono". Info 0734 -228154 e 800 055 121