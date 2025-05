"Occhio al decoro e ai parcheggi"

Parla da residente del centro storico, Francesco Macerata, evidenziando problemi e disagi con cui lui e la sua famiglia convivono: "Va prestata maggiore attenzione al decoro e ai parcheggi selvaggi. Credo ingiusta la sosta a pagamento per i residenti che, a volte, devono pure lasciare l’auto fuori dal centro, con le scomodità che questo comporta se si hanno figli piccoli. I residenti sono sempre di meno. Una decina di anni fa, mio figlio era l’unico bambino del centro storico dall’ingresso del Corso Baccio quasi fino a piazza. Adesso va un po’ meglio ma le famiglie giovani qui non vengono e i bambini sono pochi". E poi c’è la convivenza con gli eventi, soprattutto in estate: "Non dico che non devono esserci, ma a volte, in casa si fa fatica anche a sentire la tv. Bisognerebbe cercare di conciliare le diverse esigenze".