Occupano appartamento per spacciare

Avevano occupato un appartamento e l’avevano trasformato in una base di spaccio. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, due tunisini, uno di 22 e uno di 21 anni, sono stati rinviati a giudizio. I due finiranno alla sbarra per rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e occupazione abusiva e danneggiamento di immobile privato.

Tutto era iniziato nel corso di un controllo, a seguito di una segnalazione in via Paleotti, a Lido Tre Archi, di un’occupazione abusiva. La polizia aveva così accertato che ignoti avevano effettivamente scardinato la porta blindata e avevano bivaccato all’interno. Sul posto erano intervenuti anche gli specialisti della Scientifica per esperire i dovuti rilievi per l’individuazione dei responsabili e, subito dopo, era giunta la proprietaria dell’appartamento che, con l’ausilio di un fabbro, lo aveva messo in sicurezza.

Giunti all’ingresso del condominio, i cani antidroga della Guardia di Finanza avevano fiutato della sostanza stupefacente. Entrambi i conduttori dei cinofili avevano seguito i due cani che li avevano portati vicino ad una cassetta postale. Vista l’insistenza nel segnalare tale cassetta, i poliziotti l’avevano aperta e avevano rinvenuto 8 palline termosaldate di eroina, 6 palline di cocaina e 4 stecche di hascisc.

A quel punto, gli agenti avevano deciso di suonare al campanello dell’appartamento a cui corrispondeva la cassetta postale e, aperta la porta, erano stati identificati i due tunisini, già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti anche per droga. Entrambi quindi, erano stati denunciati alla Procura e sanzionati amministrativamente con l’allontanamento dal quartiere di Lido Tre Archi per 48 ore.

Il giorno seguente, i controlli erano proseguiti: i poliziotti erano ritornati presso la stessa abitazione e avevano ritrovato uno dei due con un’altra stecca di hashish.