Occupano immobile e rubano energia

Avevano occupato abusivamente un appartamento e lo alimentavano rubando l’energia elettrica al vicino attraverso un allaccio "fatto in casa". Per questo motivo due giovani romeni sono finiti davanti al giudice del tribunale di Fermo e, al termine del processo, sono stati condannati a due anni e sei mesi per i reati di furto aggravato e di occupazione abusiva di immobile. La scoperta era stata fatta in località Lido Tre Archi da parte dei carabinieri di Fermo quando erano intervenuti presso un’abitazione situata in via Tobagi sorprendendo all’interno di un appartamento i due giovani. Nel corso dell’identificazione, era emerso che entrambi gli stranieri avevano occupato l’immobile abusivamente qualche giorno prima.

Ma non solo. Agli uomini dell’Arma, infatti, non era sfuggito che nell’appartamento era regolarmente presente l’energia elettrica. Pertanto a seguito di ulteriori verifiche, condotte anche con l’ausilio di personale tecnico della società Enel, era emerso che i due romeni avevano realizzato un impianto elettrico posticcio, collegandolo ad un contatore di un vicino di casa, che sino ad allora non si era accorto di nulla. I due "furbetti" erano stati quindi denunciati alla locale Procura della Repubblica per il reato di furto di energia elettrica, quantificando il danno di circa 500 euro, e per occupazione abusiva.

fab.cast.