Occupazione abusiva Tre denunciati

Tre extracomunitari denunciati, due avevano abusivamente occupato un appartamento, l’altro era clandestino. È questo il bilancio delle operazioni che, nei giorni scorsi, hanno visti impegnati i carabinieri nel verificare il rispetto della normativa sulla permanenza degli stranieri extracomunitari. I militari dell’Arma di Pedaso, unitamente ai colleghi di Monterubbiano hanno identificato e denunciato per invasione di terreni ed edifici in concorso due cittadini della Costa d’Avorio.

In particolare i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione a Pedaso dove era stata segnalata un’occupazione abusiva ad opera della coppia di extracomunitari ivoriani. Una volta sul posto i militari hanno identificato i due stranieri che, dopo aver posto un’iniziale resistenza, sono stati allontanati, liberando così l’immobile.

A Fermo, invece, i militari del Norm, sezione radiomobile, hanno controllato in località Lido Tre Archi un senegalese di 27 anni, risultato essere senza fissa dimora in Italia. Il giovane inoltre è risultato inottemperante a un decreto di espulsione emesso nel 2021 dal prefetto di Fermo con l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, peraltro avvenuta lo stesso giorno di emissione del decreto. Il 27enne è stato invitato a presentarsi in questura al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale ed è stato altresì denunciato per inottemperanza al provvedimento di espulsione previsto dalla normativa sugli stranieri.