Occupazione e investimenti nelle Marche: confronto al Gigli

‘Opportunità di sviluppo per attrarre occupazione e investimenti nelle Marche’ questo il titolo dell’appuntamento che si terrà domani al polo culturale Gigli a partire dalle 18, promosso dal consigliere regionale Andrea Putzu in qualità di membro permanente del Comitato europeo delle Regioni, (organo formato dagli enti locali in seno all’ Unione Europea) in collaborazione con la Camera di commercio delle Marche e la Svem.

All’incontro saranno presenti esponenti del Comitato delle Regioni, tra cui Serafino Nardi (Capo Unità Commissione Nat), della Commissione Europea tra cui Pierpaolo Settembri (Capo Unità Dg Trasporti), la Jo Govaerts (desk officer del Programma Regionale di Sviluppo Marche Dg Regio), Ludovico Gherardi referente Autorità di gestione programma Ue Adrion dove sarà presente Davide Strangis vice segretario generale della rete europea Crpm ed il direttore Divisione Infrastrutture Bei Italia Andrea Kirschen. Presenti anche il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini, il direttore del Confidi Unico Paolo Mariani ed il presidente di Svem Andrea Santori. L’incontro prevede i saluti dell’europarlamentare onorevole Nicola Procaccini e del presidente della Regione Acquaroli. "Un’occasione importante per dibattere sui temi fondamentali per lo sviluppo della nostra Regione – commenta il consigliere Putzu a cui domani sono affidate le conclusioni dell’incontro –. Dalle infrastrutture al credito per le nostre Pmi, ci sono partite che dobbiamo giocare da protagonisti. Confrontarsi con figure cardine della Commissione Europea, ci aiuterà a capire e a non sbagliare le mosse".