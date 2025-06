Odifreddi, Marconi e Ingrassia. Gli ospiti per ’Animare il Borgo’

ll format ‘AniMare il Borgo’, ideato nel 2019 dall’Amministrazione torna a far vivere il centro storico di Grottazzolina e non solo. E’ stato presentato venerdì il programma 2025 del cartellone estivo, che propone incontro a carattere culturale divulgativo con ospiti illustri, racconti a tema serate musicali e molto altro. Questo è solo un assaggio degli appuntamenti che accompagneranno il borgo di Grottazzolina fino a settembre sfruttando tutti i luoghi di interesse culturale e ambientale paese. Il format è realizzato in collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni del paese, fra le novità da segnalare in questa edizione di ‘AniMare il Borgo’ l’ingresso nella rassegna ‘Non a Voce Sola’ con il famoso matematico Piergiorgio Odifreddi ospite l’8 agosto in piazza Castello. Ci saranno due appuntamenti con ‘Festival Storie’: in dialogo con l’attore e registra Saverio Marconi con il ‘Salottino del Musical’ con due ospiti d’eccezione come Giampiero Ingrassia il 10 luglio e Chiara Noschese il 28 agosto.

Per Borghi aperti di domenica 7 settembre alle 19 in piazza Castello conferma per il momento comicità marchigiana e quest’anno saranno con noi Betta Sabatini e Mirko Eleonori dei ‘Generi Elementari’. Ritornano l’Apericena in bottega il 5 luglio, la cena sotto le stelle il 13 agosto e l’Alba Musicale al Castello dal titolo ‘La voce del silenzio’, con voci, sax e piano della Lc band. Poi sul tema storico torna la cena picena quest’anno presso la cornice del lavandeto di Passo di Colle il 21 giugno, quindi la seconda e implementata rievocazione ‘Arrivano i polacchi’ di Grottazzolina 1944 sia in centro, sia presso il ponte area verde fiume Tenna. Infine, tornano le sempre apprezzate rievocazioni storiche: la trebbiatura nella frazione di Papa Giovanni che raggiunge quest’anno la 16° edizione: ‘Azzolino di Azzolino’ rievocazione medioevale della presa della città; e ‘Marche Irish Festival’ con il ‘Colto Medioevo’. Non mancheranno altri eventi culturali come l’estemporanea di pittura di vari artisti locali curata dalla Pro Loco, le letture al castello per i piccoli con ‘Nati per leggere’, lo spettacolo teatrale del 27 giugno di Valentino Eugeni, e i ‘Giochi tra contrade’ che da qualche anno animano il centro con gare di goliardia e tradizione, oppure la suggestiva ‘Notte di San Lorenzo’ curata da Girovagando Grotta presso l’area verde sul ponte della vecchia ferrovia.

Alessio Carassai