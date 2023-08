Odontostomatologia, il servizio c’è "Ho chiesto a Tosco di restare"

Si respira incuria, si dimentica la vocazione turistica della costa fermana. Lo sottolinea P.O., insegnante originario di Rimini, da anni in vacanza a Casabianca. Oggi parla di un peggioramento delle condizioni della zona che fa il paio con quella documentata qualche giorno fa a Lido Tre Archi: "Tutte le vie laterali da via Adami a Lido a destra da martedì in poi e da sabato sono sommerse di rifiuti, l’Asite ritira il lunedì e il venerdì ma i turisti non lo sanno, non ci sono cartelli a dare indicazioni e a noi residenti è stato detto anni fa con un misero foglietto. Di più, siamo sempre immersi nei lavori che allietano, si fa per dire, i turisti, dalle mie parti i lavori sono proibiti lungo la costa da maggio a settembre, a meno di improrogabili motivi di sicurezza. La zona prato non ha più attrezzature. Da vent’anni vengo qui in vacanza e davvero stavolta mi sento di dire che questa zona è sciatta e in disordine".