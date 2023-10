Oggi al Palas lo spettacolo di Lucilla

La performer Lucilla, alias ’Fatina del sole’, la baby dance che ha conquistato social e famiglie alle ore 16,30 di oggi si esibirà nel palazzetto dello sport. La biglietteria presso lo stesso palazzetto sarà aperta a partire dalle ore 14 per l’acquisto dei biglietti per assistere allo spettacolo titolato: “Aspettando Halloween con Lucilla”. La youtuber, nota tra i più piccoli, salirà sul palco alle ore 16,30 e darà vita ad un concerto spettacolo. Pr lei si tratta della prima data del tour per l’Italia. "Per l’occasione è appena uscito il mio nuovo singolo “5 Zombie” su tutti i digital store – afferma la stessa artista -. Il videoclip della canzone è già disponibile sul mio canale Youtube. Vi aspetto al palazzetto dello sport di Porto San Giorgio per ballare e cantare tutti insieme. Lo spettacolo sarà pieno di simpatici mostri, canzoni e avventure... solo per i bambini più coraggiosi". I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne.