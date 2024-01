Si svolgeranno oggi i funerali di Euro Pistonesi, il ciclista 52enne investito esattamente una settimana fa. Effettuato l’esame autoptico, ieri la salma è stata riconsegnata al fratello e ai familiari ed è stato possibile fissare le esequie che si terranno domani, alle ore 14,30, nella chiesa di Castellano. Pistonesi era stato investito lungo via Castellano, a pochissima distanza da casa sua, mentre stava rientrando, intorno alle 19, spingendo la sua bicicletta. Il conducente del furgone che l’ha investito si è fermato per prestare soccorso, è stato allertato il 118 ma, arrivati sul posto, i sanitari hanno potuto fare ben poco. Un tragico episodio che ha toccato la comunità, ancora di più per un altro pesantissimo lutto che, a poche ore di distanza, ha colpito la stessa famiglia. Oggi, la frazione tornerà a stringersi intorno a una bara e alla famiglia Pistonesi, mostrando quella vicinanza e quella solidarietà che, forse, potranno aiutarli a superare un inizio d’anno così funesto.