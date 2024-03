Oggi il funerale di Gionatan Vittori, lutto cittadino a Grottazzolina

Un dolore che ha scosso la comunità di Grottazzolina e l’intera provincia di Fermo, la prematura scomparsa di Gionatan Vittori, il ragazzo di 15 anni deceduto martedì a seguito di una caduta dal terrazzo della sua abitazione nel centro storico del paese. Un dolore che la mamma Marzia, ha condiviso affidandolo ad un post: "Gionatan, figlio mio adorato, gioioso, buono, gentile, affettuoso, generoso, sensibile, grande divoratore di libri, ogni tanto venivi in sala a suonare qualcosa sulla tastiera e sapevi quanto lo apprezzavo. Hai potuto visitare Venezia in questo carnevale perché ci dicevi che l’altra volta tu non c’eri, che hai partecipato alla recente partita di Risico e sei stato felicissimo. Alla Santa Eucarestia per la festa del papà hai voluto rimandare lo studio per pregare il Signore e San Giuseppe insieme alla tua famiglia e al tuo babbo Fabrizio, cogliendo l’occasione per consegnare a don Alfredo il foglio per la tua prossima Cresima. Mercoledì scorso hai gioito con tutti noi e con tuo fratello Gabriele per la sua laurea, hai sempre dimostrato affetto per tutti i tuoi compagni, i tuoi amici di pallavolo, i tuoi amici d’infanzia. Amore di mamma, ora che una imprudenza da 15enne ti è costata la vita, possa tu, Angelo mio adorato, gioire in cielo con il Signore". Ieri alle 19 la salma di Gionatan Vittori è stata trasferita nella chiesa del Santissimo Sacramento di Grottazzolina dove è stata allestita la camera ardente, il funerale di terrà oggi alle 15, il sindaco Alberto Antognozzi ha proclamato un giorno di lutto cittadino.