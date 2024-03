Oggi la fiera di San Giuseppe, poi lotteria e caccia al tesoro nei negozi

Oggi la tradizionale fiera di San Giuseppe e poi, in vista del periodo pasquale, è già stata avviata la distribuzione dei 15mila tagliandi della Lotteria di Pasqua promossa da Comune, Pro Loco e associazione dei commercianti e, a seguire, grazie alla collaborazione con le scuole, una originale ‘Caccia al tesoro’ nei negozi della città. "Sono le tre iniziative che abbiamo messo in campo da qui ai prossimi giorni" spiega il presidente del consiglio comunale con delega al commercio, Niccolò Venanzi ribadendo il solito e mai abbastanza ripetuto concetto: "L’invito ai montegranaresi è di fare i propri acquisti nel periodo pasquale nei negozi della nostra città per sostenerli e perché è importante per tutti noi fare in modo che, in città, non si abbassino le saracinesche". La prima iniziativa in ordine di tempo, dunque, è la Fiera di San Giuseppe: oggi, per tutta la giornata, le vie del centro saranno occupate da 80-90 ambulanti; sarà possibile visitare la torre dell’Annunziata grazie a Città Vecchia e in Piazza Mazzini i bambini troveranno tanti giochi e gonfiabili con cui divertirsi. Per quanto riguarda la Lotteria di Pasqua "i negozi che hanno aderito sono 85 e i biglietti saranno distribuiti a chi fa acquisti. In palio 20 buoni spesa, da 300 a 50 euro, che saranno estratti il 6 aprile e potranno essere utilizzati entro il 31 maggio - prosegue Venanzi -. Infine, sono state coinvolte anche le scuole per una iniziativa di particolare appeal: una Caccia al tesoro diversa dal solito". I bambini hanno realizzato a scuola 400 disegni che saranno distribuiti negli 85 negozi aderenti, dopodiché ogni bambino con la famiglia dovrà andare per negozi alla ricerca del suo disegno. Chi lo trova riceverà un omaggio a discrezione del negoziante di turno: "E’ una iniziativa pensata per far divertire i bambini e per far conoscere alle famiglie le molteplici realtà commerciali esistenti in città".

m.c.