Oggi la fontana si colora di verde

Giornata nazionale sulla Sla, la fontana di viale Cavallotti illuminata color Verde. Il Comune di Porto San Giorgio aderisce alla giornata nazionale sulla Sla. Oggi, a partire dalle 19, la fontana di viale Cavallotti, incrocio con il viale Don Minzoni sarà illuminata color verde per tutta la notte. "L’iniziativa ha lo scopo sia di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ancora od oggi non ha una cura, sia di far conoscere le attività della nostra associazione, spiega la referente territoriale Aisla Marisa Trobbiani. La Sla è una malattia neurodegenerativa che provoca una paralisi progressiva dei muscoli volontari. Contribuire alla giornata nazionale Sla non significa solo donare ma rappresenta un gesto tangibile di generosità di un Paese che si prende cura dei suoi cittadini più fragili. Sono molti i gesti grandi e piccoli che, uniti insieme, possono fare la differenza.