Oggi pomeriggio l’addio a Monaldi

Si svolgerà oggi alle 16.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Sant’Elpidio Morico la cerimonia funebre per l’estremo saluto a Filippo Monaldi, l’agricoltore di Monsampietro Morico, che ha perso la vita in un incidente con il trattore, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì. Monaldi, padre e nonno di 66 anni, stava lavorando nelle campagne di proprietà adiacenti la sua abitazione in via Ubrico. Per cause in corso di accertamento, l’uomo al volante del trattore, è uscito dai confini del campo, fino a precipitare in un dirupo. Nell’incidente il trattore si è capovolto su se stesso più volte per oltre 60 metri di profondità. Nonostante la cabina del mezzo sia rimasta pressoché intatta, Monaldi ha riportato gravissimi traumi e lesioni. Nulla ha potuto fare il personale medico del 118 se non dichiararne il decesso, dopo il recupero del corpo ad opera dei vigili del fuoco di Fermo, Amandola e Pescara. La salma di Monaldi era stata trasferita presso la casa del commiato Mercuri di Servigliano. Tantissimi gli amici e conoscenti che si sono stretti al dolore della famiglia Monaldi: la mamma di Filippo, sua moglie, i loro figli e nipoti. Oggi, pomeriggio, la celebrazione eucaristica per l’estremo saluto a Monaldi, stimato dall’intera comunità di Monsampietro Morico, dove era nato 66 anni fa.

Paola Pieragostini