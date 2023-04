Ogni giorno più di 123 milioni di bambini rischiano la vita per andare a scuola. Esistono vari tipi di barriere che ostacolano il diritto all’istruzione: architettoniche, fisiche e culturali. Spesso nel nostro Paese sono state denunciate strutture non ancora attrezzate ad accogliere persone con disabilità fisica. Spostandosi di qualche migliaia di km incontriamo la guerra tra Ucraina e Russia o quella a Gerusalemme. Quotidianamente i bambini di questi Paesi percorrono campi da guerra e incontrano blocchi militari per raggiungere la propria scuola. In altre parti del mondo le barriere sono create dalla natura stessa, come accade ad esempio in Colombia. Qui i bambini attraversano la valle del Rio Negro con una carrucola ad altezze elevate. In Cina invece, i ragazzi del villaggio di Pili, a fine trimestre, devono affrontare un viaggio di due giorni attraversando torrenti, dirupi e scalando montagne. A Beldanga, in India, i bambini vanno a scuola ammassati su un tuktuk: piccolo carro a tre ruote. Anche in Indonesia i ragazzi erano costretti tutti i giorni ad attraversare il fiume Ciberang, rischiando di morire affogati: l’unico appiglio era un ponte di legno gravemente danneggiato.