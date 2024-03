‘Ogni goccia è preziosa’. Debutta il documentario

Un viaggio di 3 mila e 500 chilometri, per raccontare dall’Etiopia una storia che riguarda tutti. Due settimane a raccogliere immagini e informazioni hanno portato alla realizzazione di un prezioso documentario, firmato dal regista Davide Dapporto insieme con Giacomo Maroni, insegnante e fotografo di Fermo, sulle strade percorse dall’associazione fermana Cvm. Si intitola ‘Ogni goccia è preziosa’ e sarà proiettato in anteprima questa sera alle 21,15 alla Sala degli Artisti, alla presenza di chi ha messo le voci al documentario, il grande attore Massimo Dapporto, padre del regista, Claudia Mei e Simona Ripani: "Tutti hanno lavorato gratuitamente, spiega Dapporto, per un progetto che ci stava molto a cuore. Grazie al Cvm e ad Attilio Ascani e sua moglie Marian siamo riusciti davvero a conoscere il dolore dell’Etiopia ma anche la straordinaria voglia di vivere e di condividere anche il pochissimo che hanno. Abbiamo davvero visto cose importanti, il lavoro che il Cvm fa, la ricerca di pozzi per consentire acqua pulita, il coinvolgimento delle persone locali per costruire futuro". Dapporto e Maroni hanno fotografo e raccontato uno spaccato di mondo, con l’idea di far circolare il documentario più possibile e sensibilizzare tutti: "Vogliamo portarlo nelle scuole, ai festival, in televisione, per far capire che tutto quello che accade in Africa ci riguarda e segna la storia di tutti". Aggiunge Maroni: "Entrare fisicamente in uno spazio sociale etiope, è entrare in una dimensione in cui si impara a vivere l’essenziale. Durante il giorno si cercano le poche cose che consentono di arrivare a domani, quando di nuovo si guarderà al giorno dopo. Così ogni giorno, giorno dopo giorno. Per un occidentale è una dimensione che bisogna conquistare, lentamente. E’ lo spogliarsi lento dall’investimento, sia in termini di tempo che materiali. L’investimento possibile è il qui e ora, l’esserci con gli altri che ti circondano di un’attenzione febbrile e ti guardano con occhi dilatati, in special modo i bambini. Mi sono sentito l’uomo bianco, mi sono sentito privilegiato e in fondo un pò me ne vergognavo. Spero che con queste foto, in questo documentario, si riesca a far arrivare qualcosa di un punto di vista che abbiamo perso ma che è un altro modo di guardare la vita".

Angelica Malvatani