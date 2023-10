Ognissanti con 300 nuovi loculi:: "Importante obiettivo conseguito"

In concomitanza con la ricorrenza di Ognissanti e con la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale ha deciso di abbinare alle celebrazioni religiose e alle visite ai defunti, la consegna dei nuovi 300 loculi realizzati nella parte nuova del civico cimitero. Si tratta di un’opera alla quale è stato dato l’avvio otto mesi fa e che ha portato alla realizzazione, rispettando il cronoprogramma stabilito, di 300 loculi e di 120 posti per gli ossari. Si tratta di un intervento di ampliamento particolarmente atteso dalla cittadinanza, vista la carenza di loculi che si stava registrando nel camposanto e la riprova della necessità di dare risposte in tal senso è venuta fin dalle prime battute di questa operazione con una massiccia richiesta di acquisto da parte dei cittadini. L’intenzione dell’amministrazione, in ogni caso, era quella di mantenere la proprietà di una quota di questi loculi (una trentina) per metterli a disposizione in caso di emergenza, per quanti possono averne bisogno per tumulare i propri cari e non ne hanno acquistati. A questi nuovi loculi, inoltre, si aggiungono altri nella parte del civico cimitero in cui è stata realizzata una struttura prefabbricata, mettendo così in condizione il Comune di avere una disponibilità complessiva di un centinaio di loculi da assegnare, provvisoriamente, a chi ne sia ancora sprovvisto. La consegna ufficiale dei nuovi loculi è fissata per il 2 novembre, alle ore 16: dopo la celebrazione della tradizionale funzione religiosa all’interno del civico cimitero da parte del parroco don Andrea Bezzini, si procederà alla benedizione dei 300 nuovi loculi e dei 120 ossari. "La ditta ha lavorato molto bene, rispettando il termine della consegna e per noi si tratta di un altro importante obiettivo conseguito", commenta il sindaco Endrio Ubaldi, ringraziando l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati, il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Francesco Marsili, il progettista, Michele Tarulli e gli uffici comunali. Nel frattempo, sono stati effettuati i lavori per ripristinare il decoro nella parte storica del civico camposanto.

m. c.