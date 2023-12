Ok a videosorveglianza e attraversamenti pedonali per Rubbianello

Il Consiglio ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato (Dups) 202426 contenente interventi mirati al raggiungimento di vari obiettivi strategici per lo sviluppo del paese. Tra questi due progetti molto cari alla comunità, sulla sicurezza pubblica riguardanti l’installazione del sistema di videosorveglianza su tutto il territorio e gli attraversamenti pedonali a Rubbianello. I progetti sono stati presentati dal comandante della polizia locale Paolo Pettinari a seguito di due interrogazioni formulate dalla minoranza di Consiglio. Dal Comune spiegano che "con la convenzione al corpo unificato di Polizia locale dell’Unione Montana dei Monti Azzurri stipulata a giugno 2021, gli interventi concernenti la sicurezza e l’ordine pubblico sono stati progettati in collaborazione". La videosorveglianza sarà attivata su più punti del territorio comunale al fine di monitorare ingressi ed uscite nel paese e tutelare i cittadini contro i furti soprattutto alla luce dei recenti accadimenti. L’intervento verrà realizzato con fondi Pnrr (disponibili ad inizio 2024) in collaborazione con il Comando dell’Unione Montana e in sinergia con le forze dell’ordine attraverso sistemi a lettura targhe per il contrasto diretto alla criminalità. Saranno organizzate campagne di informazione sui nuovi tipi di truffa e giusti accorgimenti contro i furti. Pettinari ha inoltre illustrato il progetto di sicurezza stradale realizzato a seguito di concertazione con Anas e Provincia, che prevede la realizzazione di 3 attraversamenti pedonali per il centro abitato di Rubbianello.

Paola Pieragostini