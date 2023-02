Ok ai lavori a Santa Maria del Piano

Finalmente potranno partire gli interventi per il recupero della chiesa del complesso monastico di Santa Maria del Piano di Servigliano. Ecco l’ultimo stralcio di una serie di interventi con cui l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Rotoni ha provveduto a recuperare uno alla volta gli spazi di quest’importante struttura storica posta nel cuore di Servigliano. Che ora potrà essere utilizzata per svariate funzioni culturali, sociali e d’incontro. Alcuni mesi fa dopo le operazioni per la gara di appalto espletate dalla Sua (la Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Fermo, la ditta Consorzio Stabile Soledil era risultata vincitrice, ma la seconda in graduatoria aveva presentato ricorso al Tar della Marche chiedendo la verifica e annullamento dell’atto. Il 27 gennaio il Tar ha emesso la sentenza stabilendo la legittimità della procedura e riconfermando di fatto la ditta Consorzio Stabile Soledil, aggiudicataria dei lavori. Un intervento del valore complessivo di circa 1.600.000 euro che prevede il recupero strutturale della chiesa con particolare riferimento al tetto.

"La ditta aggiudicataria dell’appalto aveva già aperto il cantiere e iniziato a trasferire il materiale – spiega il sindaco Rotoni – poi era arrivato il ricorso al Tar e prima di iniziare aveva preferito attendere l’esito della sentenza. Ora il Tar di fatto ha stabilito la legittimità dell’operato della Sua e quindi riconsegnato alla prima ditta l’appalto che ora potrà finalmente iniziare". Per Santa Maria del Piano però ci sono altre interessanti novità, infatti, ieri mattina una delegazione della Soprintendenza della Marche con tecnici al seguito, ha effettuato un sopralluogo per valutare un secondo intervento per un valore di circa 900.000 euro che interesserà invece il recupero delle opere artistiche presenti all’interno.

"Grazie a un finanziamento dell’8 per mille – conclude Rotoni – il comune di Servigliano ha ricevuto un secondo contributo vincolato al restauro delle opere artistiche custodite nella chiesa. Parliamo di affreschi, un crocifisso ligneo, quadri e altri oggetti di pregio artistico e storico. La ditta assegnataria dei lavori di restauro è la Ragusa Costruzioni, i tecnici della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo per valutare tempi e modalità d’intervento ma oramai ci siamo". Indicativamente la chiesa del complesso di Santa Maria del Piano potrà essere riconsegnata alla popolazione entro la fine di quest’anno.

Alessio Carassai