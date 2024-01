"Ok ai soldi per la Valdaso. Ora si arrivi fino all’A14"

"L’ampliamento della Valdaso rappresenta un intervento indispensabile sia per la sicurezza, sia per il territorio, ma ora dobbiamo lavorare affinché venga prolungato fino alla A14". E’ questo il primo pensiero del sindaco di Montefalcone Appennino Giorgio Grifonelli, a seguito della comunicazione da parte del Commissario per la ricostruzione Guido Castelli e dell’Ufficio ricostruzione delle Marche del trasferimento di 1,5 milioni di euro per il primo stralcio dei lavori lungo la strada statale 238 Valdaso. L’intervento complessivo del valore di 5 milioni di euro, è stato finanziato con il fondo delle donazioni del 2016 attraverso gli Sms di solidarietà e riguarderà il tratto di strada nel territorio di Montefalcone Appennino dall’incrocio di contrada Vignola fino a Ponte Maglio, frazione di Santa Vittoria in Matenano per una lunghezza di circa 2,6 chilometri. "E’ una notizia che ci riempie di entusiasmo – commenta Giorgio Grifonelli – per più di un motivo. Si tratta di un ampliamento della carreggiata che verrà classifica come ‘C’ che garantirà maggiore sicurezza per la viabilità, in quella zona si era creato un imbuto pericoloso dove in passato purtroppo erano stati registrati incidenti; ma soprattutto servirà ad agevolare il transito dei mezzi sia a favore delle attività produttive, ma anche per incrementare il turismo rendendo più accessibili le aree dei Sibillini anche dalla costa". I lavori saranno eseguiti dall’Anas, ma secondo il primo cittadino questo deve essere solo lo sprone a proseguire l’opera verso la costa. "Il primo stralcio dei lavori da Comunanza fino al bivio Vignola fu finanziato dalla Provincia di Fermo sotto la presidenza Cesetti – continua Grifonelli – una scelta strategica già 20 anni fa. Il sisma del 2016 ha accelerato quel processo di spopolamento delle aree interne, se vogliamo rallentare ed anzi invertire la tendenza, bisogna creare sistemi infrastrutturali per garantire ai residenti servizi, agevolare le attività produttive e la fruizione dei Sibillini per finalità turistiche. Questo sicuramente è un passo importante, ma ora tutti i sindaci della Valdaso devono lavorare all’unisono per far si che l’ampliamento della carreggiata della 238 raggiunga l’autostrada A14". Alessio Carassai