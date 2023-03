Ok al bilancio "Crescita di fatturati"

Il Cda del Gruppo Tod’s ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio del 2022, anno in cui "è stato fatto un ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati dei prossimi anni – le dichiarazioni del presidente Diego Della Valle -. I ricavi del Gruppo hanno superato il miliardo di euro, (+14% rispetto al 2021) con risultati operativi molto migliori". Il Cda ha anche approvato il bilancio 2022 della capogruppo Tod’s spa che ha registrato ricavi di vendita per 651,2milioni di euro (+ 23,2% sul 2021) e ha realizzato investimenti per 19,4 milioni. Il risultato netto è stato positivo per 58,5milioni rispetto al valore negativo di 13milioni del 2021. Il Cda ha deciso di proporre all’assemblea di non deliberare la distribuzione dei dividendi. I marchi Tod’s, Hogan, Fay, Roger Vivier, hanno avuto una buona crescita nel 2022, in tutte le categorie e in tutti i mercati, Cina esclusa per questioni legate al Covid e "la nostra politica di valorizzazione patrimoniale di ogni singolo marchio rimane l’obiettivo principale". "La struttura è pronta e gli investimenti necessari sono in corso per cui ci aspettiamo una crescita di fatturati nel medio periodo che ci dovrà procurare utili molto soddisfacenti", conclude Della Valle.