Ok al bilancio "Servizi garantiti e tasse invariate"

Deve essere stata un’immane fatica far quadrare il bilancio 2023-2025 ma, stando alla descrizione che ne fa l’assessore responsabile, Alessandra Petracci, che ieri l’ha fatto approvare dalla Giunta, il risultato è stato esaltante: niente nuove tasse, niente aumenti consistenti di quelle già a ruolo, né delle tariffe dei servizi a domanda individuale. Questo nonostante ci fossero da coprire aumenti consistenti in ogni settore: dai servizi al personale, dai mutui alla contrazione dell’utile della San Giorgio Energie. Inoltre se si pensa che l’assessore dice aver risparmiato 140.000 euro e di non aver lesinato fondi al sociale, al turistico e al culturale se ne deduce che il suo è stato un miracolo. Senza nulla togliere alla sua capacità ed esperienza. Però, riservandoci di aggiustare il tiro quando avremo potuto esaminare il documento nella sua interezza, ci sembra non del tutto vero che non vi siano stati ritocchi, pur di lieve entità, di tasse e servizi, del resto l’assessore lo ammette pur a denti stretti. Ma sintetizziamo l’illustrazione da lei fatta del documento, che rileva complessivamente spese correnti per 17,5 milioni e investimenti per 14,4 milioni.

"Gli elementi esterni che hanno inciso sulla programmazione – le parole della Petracci – sono stati l’aumento del costo dei servizi, del personale, dei mutui a tasso variabile (quasi 100.000 euro) e la contrazione degli utili della San Giorgio Energie. Di fronte a questo scenario l’obiettivo è stato di preservare tutti i servizi, con l’attenzione alle fasce più interessate dall’attuale crisi economica, assicurando il sostegno necessario alla famiglie. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso una politica tariffaria e fiscale che è stata interessata da adeguamenti delle tariffe dei servizi al cittadino con l’indicizzazione al tasso di inflazione programmatica del 4,3%, Sono state confermate le aliquote e detrazione dell’addizionale Irpef, le tariffe del Canone patrimoniale e mercatale e rimodulate le aliquote Imu dello 0,2% per gli immobili locati". Inoltre, secondo l’assessore: "Il Bilancio mette in evidenza l’indirizzo di tutela sociale, senza trascurare le esigenze delle attività commerciali e di quelle turistiche e culturali. L’impostazione politica è stata chiara: niente nuove tasse, anzi attraverso il sacrificio di diversi settori si è pervenuti al risparmio di 140.000 euro". Il sindaco Valerio Vesprini ha inteso ringraziare gli uffici per il lavoro svolto: "Il pareggio di bilancio è stato ottenuto grazie ad una partecipazione attiva da parte di tutti gli assessorati e della maggioranza consiliare".

Silvio Sebastiani