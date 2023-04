Ok al bilancio tra le critiche "Niente idee, si sopravvive"

Un lungo e acceso dibattito ha caratterizzato l’esame del bilancio di previsione 2023-2025 nel Consiglio comunale di giovedì scorso. Come in genere accade quando lo si affronta non è sfuggito al gioco delle parti, per cui è stato varato con il consenso unanime dei consiglieri di maggioranza e altrettanto unanime dissenso da quelli di minoranza. Un po’ sopra le righe, il battibecco tra l’assessore ai lavori pubblici, Fabio Senzacqua, e il consigliere del Pd, Catia Ciabattoni. Il primo si è scatenato in una vera e propria requisitoria contro l’ex sindaco Nicola Loira e i suoi 10 anni di amministrazione perché: "Responsabili di tutti i mali che affliggono la città e delle tante opere non realizzate o mal realizzate". Secondo lui il bilancio non presenta aumenti di tasse, ma solo adeguamenti Istat del 4,3%. Diverso il punto di vista di Ciabattoni: "È un bilancio di ordinaria amministrazione, gli aumenti ci sono, i lavori pubblici sono finanziati con improbabili alienazioni di beni, in sostanza è una certificazione del nulla di idee e di realizzazioni nei primi otto mesi di vita della nuova amministrazione la quale sopravvive grazie ai lasciti della Giunta Loira": Più moderato il sindaco Valerio Vesprini: "Sicuramente viviamo in parte di rendita per opere come il lungomare, il finanziamento Pnrr, l’avanzo di amministrazione. Però la viviamo nel bene e nel male perché non è fatta solo di cose positive, ma anche negative, come la situazione del porto e del patrimonio". Relatrice del bilancio l’assessore Alessandra Petracci: "Il documento ha risentito del difficile quadro economico e congiunturale. Evidente l’impatto avuto con l’aumento del costo dei servizi, del personale, dei mutui. Ne sono conseguiti adeguamenti al 4,3% Istat delle tariffe dei servizi al cittadino. Abbiamo comunque mantenuto i servizi ". Di tutt’altro tenore il giudizio del capogruppo consiliare del Pd, Nicola Loira: "È il bilancio della disillusione per tanti cittadini che stanno lì ad aspettare un’inversione di tendenza. Noi votiamo contro, ma ci asteniamo sull’elenco dei lavori pubblici". Da ultimo Loira amareggiato dal comportamento di Senzacqua si rivolge a lui in questi termini: "Ti invito a portare rispetto a chi ha amministrato prima di te e per chi ha cambiato questa città insieme al tuo sindaco. Quello che stai facendo lo fai con passione ma devi portare rispetto che è la prima cosa dentro quest’aula".

Silvio Sebastiani